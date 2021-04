Amici 20, ballerino professionista contro gli spoiler: “Ma che piacere provate?” (Di sabato 3 aprile 2021) Simone Nolasco, ballerino professionista di Amici 20, si è palesemente scagliato contro gli spoiler della rete. Come ben sapete il serale viene registrato di giovedì e, a distanza di alcune ore, vengono diffuse tutte le anticipazioni. Amici 20, Simone Nolasco contro gli spoiler Una domanda mi è sempre sorta spontanea: ma quale tipo di piacere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 3 aprile 2021) Simone Nolasco,di20, si è palesemente scagliatoglidella rete. Come ben sapete il serale viene registrato di giovedì e, a distanza di alcune ore, vengono diffuse tutte le anticipazioni.20, Simone NolascogliUna domanda mi è sempre sorta spontanea: ma quale tipo di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Amici 2021, eliminato il ballerino Tommaso Stanzan... - blogtivvu : Amici 20, ballerino professionista contro gli spoiler: “Ma che piacere provate?” - xinyourshadow : RT @rainingcaffeine: simone nolasco, che sei un ballerino, anziché indignarti per gli spoiler dovresti forse incazzarti per l’assenza di me… - sxch0sen : RT @rainingcaffeine: simone nolasco, che sei un ballerino, anziché indignarti per gli spoiler dovresti forse incazzarti per l’assenza di me… - rainingcaffeine : simone nolasco, che sei un ballerino, anziché indignarti per gli spoiler dovresti forse incazzarti per l’assenza di… -