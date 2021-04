Amici 20 | Anna Pettinelli furiosa contro Aka7even | “Tappati quella bocca!”

(Di sabato 3 aprile 2021) Nel day-time di20 di ieri, è stato mostrato il durissimo rimprovero di, coach di canto, nei confronti di quello che è sempre stato il suo allievo preferito,, che infatti ha voluto nella quadra sua e della coach di ballo Veronica Peparini. Non solo infatti il giovane cantante, il cui vero nome è Luca, non sta dando il meglio di sé al Serale, finendo col perdere sempre col rivale Sangiovanni, ma attribuisce le sue colpe all’insegnante. Dopo il ballottaggioLeonardo Lamacchia, durante il quale ha rischiato seriamente l’eliminazione,si è infatti sfogato con glinella Casetta dando alladella “pazza” perché non sapeva scegliere i brani giusti per lui. Ovviamente, la coach di canto è andata su ...

Ultime Notizie dalla rete : Amici Anna

Anna Pettinelli ha detto quelle parole contro l'allievo Aka7even durante Amici. Come sappiamo il programma alla ricerca di nuovi talenti condotto da Maria De Filippi è sempre super seguito, anche ... Aka7even e Martina ancora insieme oppure no? Adesso sembra che i due siano una coppia ad Amici 2021 anche se la ballerina continua a fare un po' quello che vuole e il cantante va ... Amici 2021 la terza puntata del serale in onda oggi, 3 aprile: gli eliminati, dove vedere la puntata di oggi in streaming, sfide e giudici ...