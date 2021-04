Alzano rinasce grazie al progetto "In corso d'opera"

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alzano rinasce

IL GIORNO

Lombardo (Bergamo) -grazie al progetto "In corso d'opera" promosso dai pionieri del gruppo Facebook "Sei dise", Luca Barcella e Mino Patelli . Un'idea virale, quella di riqualificare il tratto ...Lombardo (Bergamo) -grazie al progetto "In corso d'opera" promosso dai pionieri del gruppo Facebook "Sei dise", Luca Barcella e Mino Patelli . Un'idea virale, quella di riqualificare il tratto ...Leggi anche: Euro 2021, i Ct Mancini e Martinez alzano la voce: la rivolta contro l’UEFA. Ranking Fifa, Mancini risolleva l’Italia: il podio della classifica per le nazionali. Italia settima grazie a ...Quella luce è data dall’opera di arte urbana realizzata dall’artista romana Alessandra Carloni, che oltre ad essere un’artista fenomenale è una bella persona, all’ennesimo disguido o dopo la dodicesim ...