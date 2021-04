Alla fine la Russia ha multato Twitter

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 3 aprile 2021) Il tema non sono i soldi, ma le motivazioni. Leggendo la sentenza emessa dal Tribunale di Mosca nei confronti del social di Jack Dorsey, appare evidente come la questione non sia economica, ma formale. Da circa un mese, infatti, lasta prendendo provvedimenti nei confronti di, con quest’ultimo accusato di non rimuovere contenuti considerati “vietati” dalle autorità. Una sanzione irrisoria, considerando i flussi di denaro generati dal social network. L’accusa è di non aver oscurato in tempo contenuti che incitano al suicidio tra i minori e la pedopornografia. Due problemi evidenti su molte piattaforma. Ma dietro lamultac’è anche altro. E si parla di politica e sociale. LEGGI ANCHE > Ladice cheancora non ha rimosso i contenuti ...