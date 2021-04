Alessio Boni, avete mai visto la fidanzata? Chi è Nina giornalista più giovane di 18 anni (Di sabato 3 aprile 2021) Alessio Boni è un attore amatissimo, ma conoscete la sua compagna? Si tratta di una nota giornalista. Ecco chi è. La compagna di Alessio Boni Lui è uno degli attori televisivi, teatrali e del cinema più amati dal grande pubblico. Recentemente ha pubblicato anche un libro, Mordere la nebbia . Stiamo parlando di Alessio Boni , protagonista di grandi successi sul grande schermo, come La meglio gioventù, La bestia nel cuore e Arrivederci amore, ciao . Sul piccolo schermo lo abbiamo visto nelle fiction Incantesimo e Catturandi – Nel nome del padre . Della sua carriera sappiamo molto, ma conoscete la sua compagna? Si tratta di Nina Verdelli, nota giornalista, di 18 anni più ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 3 aprile 2021)è un attore amatissimo, ma conoscete la sua compagna? Si tratta di una nota. Ecco chi è. La compagna diLui è uno degli attori televisivi, teatrali e del cinema più amati dal grande pubblico. Recentemente ha pubblicato anche un libro, Mordere la nebbia . Stiamo parlando di, protagonista di grandi successi sul grande schermo, come La meglio gioventù, La bestia nel cuore e Arrivederci amore, ciao . Sul piccolo schermo lo abbiamonelle fiction Incantesimo e Catturandi – Nel nome del padre . Della sua carriera sappiamo molto, ma conoscete la sua compagna? Si tratta diVerdelli, nota, di 18più ...

Advertising

_PuntoZip_ : Oggi in TV: A VERISSIMO ospiti: Max Pezzali, Fabio Volo e Alessio Boni - CeccarelliL_ : Oggi in TV: A VERISSIMO ospiti: Max Pezzali, Fabio Volo e Alessio Boni - Nicholas_Dls00 : Tutti gli ospiti di #canzonesegreta, in onda venerdì prossimo su Rai1 con @serenarossi_com - infoitcultura : Verissimo, anticipazioni 3 aprile: Max Pezzali, Fabio Volo, Alessio Boni tra gli ospiti - bubinoblog : Dopo la pausa per la #ViaCrucis con Papa Francesco (quasi 5 milioni ieri sera con il 18,8%), venerdì 9 aprile torna… -