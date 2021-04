Alda d’Eusanio completamente fuori di se per il brutto accaduto: “Inchiesta per istigazione a togliersi la vita” (Di sabato 3 aprile 2021) Alda d’Eusanio in un’intervista shock, in cui mostra tutta la sua rabbia per le ultime vicende accadute negli ultimi tempi. Alda d’Eusanio si lascia andare e racconta la verità (Foto Facebook)Alda d’Eusanio la conosciamo tutti per essere un volto noto della Rai avendo condotto uno dei programmi più seguiti: La vita in Diretta. Ma i suoi successi sono stati tanti. Alda è una nota giornalista, conduttrice e opinionista italiana. Il successo risale agli anni 80, facendo parlare di sé per l’amicizia che aveva con Bettino Craxi poiché, ella a quei tempi era un’inviata di politica al Tg2. Dal 1988 al 1992 ha condotto il Tg2 notte, passando poi all’edizione serale. La notorietà l’ha conquistata con un programma tutto suo, Al posto tuo, nel ... Leggi su kronic (Di sabato 3 aprile 2021)in un’intervista shock, in cui mostra tutta la sua rabbia per le ultime vicende accadute negli ultimi tempi.si lascia andare e racconta la verità (Foto Facebook)la conosciamo tutti per essere un volto noto della Rai avendo condotto uno dei programmi più seguiti: Lain Diretta. Ma i suoi successi sono stati tanti.è una nota giornalista, conduttrice e opinionista italiana. Il successo risale agli anni 80, facendo parlare di sé per l’amicizia che aveva con Bettino Craxi poiché, ella a quei tempi era un’inviata di politica al Tg2. Dal 1988 al 1992 ha condotto il Tg2 notte, passando poi all’edizione serale. La notorietà l’ha conquistata con un programma tutto suo, Al posto tuo, nel ...

