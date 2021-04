Aka7even dà della pazza a Anna Pettinelli: la reazione della maestra di Amici VIDEO (Di sabato 3 aprile 2021) La maestra Anna Pettinelli ha qualcosa da dire al suo allievo, il cantante Aka7seven. Tra l’insegnante e il cantautore napoletano c’è sempre stata una forte intesa professionale, ma nella scorsa puntata del daytime di Amici, la maestra ha ripreso l’allievo, esortandolo ad affidarsi ai suoi consigli. Amici: Anna Pettinelli invita Aka7even a tirare fuori le sue armi e a crescere Il talent show di Maria De Filippi Amici, quest’anno sta riscuotendo un successo senza precedenti. Gli ascolti record delle ultime puntate sono merito dei ragazzi che stanno dando il massimo, regalando ai telespettatori ore di spettacolo puro ed emozionante. La corsa verso la finale è ufficialmente partita e, come è giusto che ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 3 aprile 2021) Laha qualcosa da dire al suo allievo, il cantante Aka7seven. Tra l’insegnante e il cantautore napoletano c’è sempre stata una forte intesa professionale, ma nella scorsa puntata del daytime di, laha ripreso l’allievo, esortandolo ad affidarsi ai suoi consigli.invitaa tirare fuori le sue armi e a crescere Il talent show di Maria De Filippi, quest’anno sta riscuotendo un successo senza precedenti. Gli ascolti record delle ultime puntate sono merito dei ragazzi che stanno dando il massimo, regalando ai telespettatori ore di spettacolo puro ed emozionante. La corsa verso la finale è ufficialmente partita e, come è giusto che ...

Advertising

imieiprotetti : RT @W06Anna: A me Aka dà troppo delle ?Ottonello Vibes? È il protetto della #Pettinelli, estroverso e sensibile, quasi sempre non studia e… - paroleindisord1 : RT @OneArtist5: Complimenti ad Aka7even e a Sangiovanni che in questo momento si trovano nella top 10 della classifica più importante Itali… - chevuoiches1a : RT @OneArtist5: Complimenti ad Aka7even e a Sangiovanni che in questo momento si trovano nella top 10 della classifica più importante Itali… - tinixestrella : RT @OneArtist5: Complimenti ad Aka7even e a Sangiovanni che in questo momento si trovano nella top 10 della classifica più importante Itali… - vulnerabjle : RT @OneArtist5: Complimenti ad Aka7even e a Sangiovanni che in questo momento si trovano nella top 10 della classifica più importante Itali… -