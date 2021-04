Advertising

matteosalvinimi : Nel giorno del 98esimo anniversario, auguri e GRAZIE agli uomini e alle donne dell’Aeronautica militare: Orgoglio I… - gennaromigliore : Da 98 anni difendono nei cieli l’Italia con onore, sacrificio e professionalità. Auguri e sempre Grazie alle donne… - albertoangela : Domani a #PassaggioANordOvest, alle 11.25 su @RaiUno, rivedremo il mio volo del 2011 sull’Eurofighter Typhoon di… - FirenzePost : Aeronautica militare: Caccia Eurofighter intercettano velivolo americano - emergency_live : Vigilia di Pasqua, volo sanitario urgente con ambulanza ed una bimba di 5 mesi per l'Aeronautica Militare -

Ultime Notizie dalla rete : Aeronautica militare

Due importanti voli operativi effettuati dall', inattesi nella vigilia di Pasqua. Un C - 130J ha trasportato una paziente di cinque mesi in imminente pericolo di vita da Alghero a ...Lo riferisce l'in una nota. Una volta raggiunto il velivolo nell'aerea a Nord di Bolzano, grazie alle coordinate e alle informazioni fornite dal personale 'guida caccia' a terra, ...Lo riferisce un comunicato stampa dell'Aeronautica militare (Am). Si è da poco concluso il volo del C130J della 46ma Brigata aerea dell'Am che ha trasportato una piccolissima paziente di 5 mesi in ...Ci sta lavorando una startup californiana, la Exosonic, a cui l'aeronautica militare statunitense ha affidato il progetto di sviluppare l'Air Force One del futuro. Le immagini del prototipo del nuovo ...