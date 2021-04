Acquafresca: “Scudetto all’Inter? Non lo darei per scontato. Il Cagliari ha squadra da Europa League ma questa stagione…” (Di sabato 3 aprile 2021) Intervenuto ai microfoni di TMW per la rubrica A tu per tu, Robert Acquafresca, storico attaccante ex anche di Inter, Bologna e Cagliari, ha parlato della ripresa del campionato e di diverse tematiche legate al torneo italiano. Particolare riferimento alla lotta Scudetto, ma non solo...A tutto Acquafrescacaption id="attachment 1107829" align="alignnone" width="830" Romelu Lukaku, Inter (Getty Images)/caption"La ripresa è sempre un’incognita, con il Covid ancora di più. Scudetto all'Inter? Mancano tante partite, non lo darei per scontato", ha detto Acquafresca. "Chi può insidiare l'Inter? Beh, comunque il Milan va. Poi uno scivolone può capitare a tutti. In ogni caso mi auguravo che si ponesse fine all’egemonia della Juventus. Per quanto riguarda ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 aprile 2021) Intervenuto ai microfoni di TMW per la rubrica A tu per tu, Robert, storico attaccante ex anche di Inter, Bologna e, ha parlato della ripresa del campionato e di diverse tematiche legate al torneo italiano. Particolare riferimento alla lotta, ma non solo...A tuttocaption id="attachment 1107829" align="alignnone" width="830" Romelu Lukaku, Inter (Getty Images)/caption"La ripresa è sempre un’incognita, con il Covid ancora di più.all'Inter? Mancano tante partite, non loper", ha detto. "Chi può insidiare l'Inter? Beh, comunque il Milan va. Poi uno scivolone può capitare a tutti. In ogni caso mi auguravo che si ponesse fine all’egemonia della Juventus. Per quanto riguarda ...

Advertising

ItaSportPress : Acquafresca: 'Scudetto all'Inter? Non lo darei per scontato. Il Cagliari ha squadra da Europa League ma questa stag… - Bianca34874951 : RT @FcInterNewsit: Acquafresca: 'Scudetto all'Inter? Non è scontato. Ma mi auguravo finisse l'egemonia Juve' - FcInterNewsit : Acquafresca: 'Scudetto all'Inter? Non è scontato. Ma mi auguravo finisse l'egemonia Juve' - internewsit : Acquafresca: «Scudetto Inter? È presto! Bologna? La ripresa un'incognita» - -