Advertising

sportli26181512 : Acerbi, messaggio alle altre: 'Per la Champions ci siamo!': Il difensore biancoceleste lancia la Lazio dopo la vitt… -

Ultime Notizie dalla rete : Acerbi messaggio

Corriere dello Sport.it

ROMA - Vince la Lazio, tre punti sofferti contro lo Spezia, ma fondamentale per la zona Champions League. Francesco, nel post partita ai microfoni di Dazn, ha dichiarato dopo il 2 - 1 dell'Olimpico: " Lo Spezia, in ogni partita, dà la paga a tutti nei primi 60'. Noi abbiamo cercato di fare la nostra partita, ...... recapitare unoltre le linee nemiche. In Dunkirk ritroviamo dei semplici ragazzi, un ... Dunkirk e 1917 si affidano a soldati, spaesati, spaventati. Emblematiche in tal senso due ...Emma Marrone rivolge una toccante dedica ai genitori su Instagram, 11 anni dopo la sua fortunata avventura ad Amici.Il mondo del calcio piange la tragica scomparsa di Daniel Guerini, il giovane classe 2002 della “Primavera” della Lazio deceduto mercoledì sera a seguito di un terribile incidente avvenuto nella perif ...