Abbiamo finalmente appreso che AstraZenica (inglese col contributo italiano) costa molto meno degli altri vaccini (Di sabato 3 aprile 2021) Ecco perché il mercato la boicotta. Si vende a € 2.30, che è Il prezzo di costo. L’azienda ha deciso di non speculare su un evento così disastroso per l’umanità e rinuncia a guadagnarci. Nessuno cita l’Iniziativa umanitaria che invece dovrebbe essere esaltata. Grazie alla pandemia Pfizer e le altre, che costano da 15 a 19 €, si stanno sfacciatamente arricchendo. Hanno tutti la medesima efficacia. Qualsiasi vaccino incorre in qualche raro paziente che muore per cause naturali, ma non se ne parla né se ne sospende la somministrazione. La speculazione trova complicità anche se si tratta della salute. La lite tra la Madia e la Serracchiani che si contendono il ruolo di capogruppo alla Camera spiega l’eterna crisi del PD Litigare tra correligionari era prerogativa del M5S. Nessuna delle due possiede le qualità necessarie e sono ai ferri corti. Manca poco che si tirino i ... Leggi su ildenaro (Di sabato 3 aprile 2021) Ecco perché il mercato la boicotta. Si vende a € 2.30, che è Il prezzo di costo. L’azienda ha deciso di non speculare su un evento così disastroso per l’umanità e rinuncia a guadagnarci. Nessuno cita l’Iniziativa umanitaria che invece dovrebbe essere esaltata. Grazie alla pandemia Pfizer e le altre, cheno da 15 a 19 €, si stanno sfacciatamente arricchendo. Hanno tutti la medesima efficacia. Qualsiasi vaccino incorre in qualche raro paziente che muore per cause naturali, ma non se ne parla né se ne sospende la somministrazione. La speculazione trova complicità anche se si tratta della salute. La lite tra la Madia e la Serracchiani che si contendono il ruolo di capogruppo alla Camera spiega l’eterna crisi del PD Litigare tra correligionari era prerogativa del M5S. Nessuna delle due possiede le qualità necessarie e sono ai ferri corti. Manca poco che si tirino i ...

Advertising

lucianonobili : “Finalmente con il governo #Draghi abbiamo un piano #vaccini serio affidato ad un servitore dello Stato come il gen… - elenabonetti : Lo abbiamo lanciato alla Leopolda nel #Familyact, adesso diventa una realtà per tutti. L'assegno unico e universale… - enricoruggeri : Inizia il ritiro della @NazCantanti Finalmente si torna a giocare a calcio. (per quelli gne gne...abbiamo fatto t… - MMassy86 : @acmrougeetnoir @SimoneCristao Non vedi il progetto tecnico? Abbiamo dopo anni finalmente un progetto tecnico/sport… - justashake : Mesi e mesi per convincerlo a farsi vaccinare, da ieri finalmente abbiamo una data, è già tutto fissato, arriva mio… -