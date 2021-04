A Olbia partono le vaccinazioni per i pazienti diabetici (Di sabato 3 aprile 2021) (Visited 107 times, 107 visits today) Notizie Simili: Tamponi e test, le armi per scovare il coronavirus… Uno chef e l'Assl di Olbia creano un nuovo pane per… Il primo giorno del nuovo ... Leggi su galluraoggi (Di sabato 3 aprile 2021) (Visited 107 times, 107 visits today) Notizie Simili: Tamponi e test, le armi per scovare il coronavirus… Uno chef e l'Assl dicreano un nuovo pane per… Il primo giorno del nuovo ...

Ultime Notizie dalla rete : Olbia partono A Olbia partono le vaccinazioni per i pazienti diabetici Nelle giornate di martedì e giovedì (a cominciare dal 6aprile) dalle 14 e 30 alle 16 e 30 i pazienti in carico alla struttura verranno vaccinati presso il Centro vaccinale di Olbia , su convocazione ...

Dopo l'inaugurazione da oggi è operativo il nuovo centro screening dell'aeroporto di Olbia In 500mq si garantiscono test rapidi per i passeggeri che arrivano e che partono da Olbia.

Olbia, partono le vaccinazioni per i pazienti diabetici

Diretta/ Renate Olbia (risultato 0-0) streaming tv: in campo, si comincia! L’Olbia non è mai riuscito a vincere ... Sardi quartultimi ma a -4 dalla Pro Sesto fuori dalla zona play out e ancora con 3 partite da recuperare rispetto alle dirette concorrenti, con la salvezza che ...

