A cosa serve il lockdown? Bollettino sempre pesante | morti e intensive | così non se ne esce mai

(Di sabato 3 aprile 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia sta lentamente migliorando negli ultimi giorni. Per la verità tale miglioramento è quasi impercettibile, però c'è e la speranza è che già a partire dalla prossima settimana possa essere più palpabile. Ildi oggi, sabato 3 aprile, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 21.261 contagiati, 21.311 guariti e 376su 359.214 tamponi analizzati, con tasso di positività al 5,9 per cento (-0,7 rispetto a ieri). Nel confronto con sabato scorso la situazione è leggermente migliore dal punto di vista dei contagi e dei ricoveri, mentre il numero dei decessi rimane purtroppo ancora molto alto: in totale sono 110.704 le persone venute a mancare a causa del coronavirus. Intanto la pressione sugli ospedali, pur essendo ancora alta, sta iniziando leggermente a scendere: oggi il saldo dei ricoveri in ...