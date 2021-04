A Brescia molotov contro centro vaccinale | la Procura indaga per finalità eversiva

(Di sabato 3 aprile 2021) Una bottiglia incendiaria stata lanciata all albaildi via Morelli a. Non si registrano feriti. Ilstato realizzato con i fondi della raccolta AiutiAMO...

ilpost : Sono state lanciate due bombe incendiarie contro un centro vaccinale di Brescia - Corriere : Brescia, bottiglia molotov contro centro vaccinale: danni limitati - HuffPostItalia : Molotov contro un centro vaccinale a Brescia, l'antiterrorismo apre un'inchiesta - Mine_1509 : RT @catlatorre: Dopo le minacce al ministro Speranza, a Brescia molotov contro dei centri vaccinali: danni, ma per fortuna nessun ferito.… - SergioZ01 : RT @Cartabellotta: Una molotov riempita di odio e ignoranza #Brescia #vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia molotov

non raccoglie la provocazione e continuer a garantire tamponi e vaccini a chi ne far richiesta grazie al lavoro di medici, infermieri e volontari che anche stamattina hanno garantito ...Le duelanciate contro il centro vaccinale disono l'ultimo di una serie di atti intimidatori registrati negli ultimi mesi ai danni di strutture e persone simbolo nel contrasto al ...In questa edizione: Italia blindata per le feste di Pasqua, Figliuolo: Aprile mese decisivo, Brescia, molotov contro hub vaccini, Oltre 130 milioni di contagi nel mondo, "Nessuno tolga la speranza ai ...Roma, 3 apr. (Adnkronos) - "Come si può arrivare a lanciare bombe molotov contro chi lavora per salvare vite umane nel pieno di un'emergenza sanitaria? Che gesto vergognoso, che atto disumano. Brescia ...