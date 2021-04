3 aprile | su 5 592 tamponi molecolari | 287 nuovi contagi

(Di sabato 3 aprile 2021) Oggi 3in Friuli Venezia Giulia su 5.592sono stati rilevati 287con una percentuale di positività del 5,13%. Sono inoltre 3332 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 165 casi (4,95%). I decessi registrati sono 19, a cui se ne aggiunge uno pregresso, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 78 così come si riducono quelli in altri reparti che risultano essere 596. I decessi complessivamente ammontano a 3.358, con la seguente suddivisione territoriale: 710 a Trieste, 1.768 a Udine, 637 a Pordenone e 243 a Gorizia. I totalmente guariti sono 77.760, i clinicamente guariti 4.025, mentre quelli in isolamento oggi risultano essere 13.358. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente ...

Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria di oggi 4 aprile Oggi in Calabria ci sono stati 10 morti, 74 guariti e 511 nuovi casi positivi al Coronavirus su 2.592 persone sottoposte a tampone. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato ...