20 anni fa è stato celebrato il primo matrimonio gay al mondo (Di sabato 3 aprile 2021) : è successo con esattezza ad Amsterdam, in Olanda, dove il sindaco Job Cohen sposò contemporaneamente quattro coppie omosessuali, tre di uomini, una di donne. Era il 2001 ed oggi Amsterdam, a distanza di 20 anni, continua ad essere una città florida, nessuna lobby gay ha preso il controllo, le famiglie etero non si stanno estinguendo e migliaia di ragazzi vivono apertamente e serenamente in una famiglia omogenitoriale senza nessun disturbo psico-fisico. Qualcuno lo dica a Giorgia Meloni ed ai rappresentanti del Family Day. E se l’Europa festeggia 20 anni dal primo matrimonio gay, l’Italia ancora litiga per cercar di far passare una semplicissima legge contro l’omofobia che quasi tutti i paesi civili hanno ormai da decenni. matrimonio gay, i paesi che lo hanno approvato Grazie ai Paesi Bassi che hanno ... Leggi su biccy (Di sabato 3 aprile 2021) : è successo con esattezza ad Amsterdam, in Olanda, dove il sindaco Job Cohen sposò contemporaneamente quattro coppie omosessuali, tre di uomini, una di donne. Era il 2001 ed oggi Amsterdam, a distanza di 20, continua ad essere una città florida, nessuna lobby gay ha preso il controllo, le famiglie etero non si stanno estinguendo e migliaia di ragazzi vivono apertamente e serenamente in una famiglia omogenitoriale senza nessun disturbo psico-fisico. Qualcuno lo dica a Giorgia Meloni ed ai rappresentanti del Family Day. E se l’Europa festeggia 20dalgay, l’Italia ancora litiga per cercar di far passare una semplicissima legge contro l’omofobia che quasi tutti i paesi civili hanno ormai da decenni.gay, i paesi che lo hanno approvato Grazie ai Paesi Bassi che hanno ...

giorgio_gori : Accusato di aver truccato alcune partite, dieci anni fa Beppe Signori fu “radiato” dal mondo del calcio. Oggi è sta… - SalvatoreMerlo : Oggi che dopo dieci anni Signori è stato assolto “perché il fatto non sussiste” in entrambi i processi che lo vedev… - Giorgiolaporta : Sono sicuro che Chiara Ferragni ci farà anche i nomi di chi ha tagliato in 7 anni ben 37 miliardi di sanità pubblic… - annalisapanello : RT @giorgio_gori: Accusato di aver truccato alcune partite, dieci anni fa Beppe Signori fu “radiato” dal mondo del calcio. Oggi è stato ass… - StraNotizie : 20 anni fa è stato celebrato il primo matrimonio gay al mondo -

Ultime Notizie dalla rete : anni stato Conte ha tergiversato perché sa perfettamente che al momento del dunque deciderà sempre e solo Grillo 'Quello visto in streaming è sembrato più un comizio che altro: non c'è stato un confronto e non ... che cerca di tirare a campare 'salvo intese' e con un'energia lontana anni luce dalla vitalità messa ...

Pasqua, vaccini in chiesa in Sicilia Il Consiglio di stato ha confermato l'obbligo di mascherina a scuola anche per i bambini di meno di 12 anni, respingendo l'istanza cautelare di un gruppo di genitori. La decisione è stata assunta dal ...

Consiglio Stato, sì a obbligo mascherina per minori 12 anni Agenzia ANSA Sinistra in lutto, addio a Marco Ligas fondatore e per dieci anni direttore del “Manifesto sardo». Ne dà notizia la redazione del mensile on line. «Marco è stato una persona – scrive Roberto Loddo, tra i più stretti collaboratori di Ligas ...

Malore fatale per l'imprenditore nel magazzino: Simone avrebbe compiuto 50 anni a settembre SIROLO - La comunità di Sirolo sconvolta per l’inaspettata e prematura scomparsa dell’imprenditore Simone Canori. A stroncarlo un malore improvviso che lo avrebbe colto ...

'Quello visto in streaming è sembrato più un comizio che altro: non c'èun confronto e non ... che cerca di tirare a campare 'salvo intese' e con un'energia lontanaluce dalla vitalità messa ...Il Consiglio diha confermato l'obbligo di mascherina a scuola anche per i bambini di meno di 12, respingendo l'istanza cautelare di un gruppo di genitori. La decisione è stata assunta dal ...fondatore e per dieci anni direttore del “Manifesto sardo». Ne dà notizia la redazione del mensile on line. «Marco è stato una persona – scrive Roberto Loddo, tra i più stretti collaboratori di Ligas ...SIROLO - La comunità di Sirolo sconvolta per l’inaspettata e prematura scomparsa dell’imprenditore Simone Canori. A stroncarlo un malore improvviso che lo avrebbe colto ...