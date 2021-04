Zona rossa violata: multa Covid alla prostituta seduta ai bordi della strada alle 11 del mattino (Di venerdì 2 aprile 2021) FALCONARA - Multe in ogni ora del giorno e per tante situazioni diverse con l'ultima ancora più particolare, Attendeva i clienti seduta ai bordi della strada, incurante delle regole in Zona rossa e ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 2 aprile 2021) FALCONARA - Multe in ogni ora del giorno e per tante situazioni diverse con l'ultima ancora più particolare, Attendeva i clientiai, incurante delle regole ine ...

Advertising

fattoquotidiano : Liguria, le province di Savona e Imperia in zona rossa. Toti chiedeva “un cambio di passo”, ora i contagi lo costri… - Corriere : L’annuncio di Macron: «Tutta la Francia in zona rossa. Scuole chiuse per tre settimane» - petergomezblog : Macron dichiara tutta la Francia ‘zona rossa’ per un mese: coprifuoco dalle 19, scuole chiuse tre settimane. “Serve… - BlockchainClint : RT @FmMosca: Oggi tutti se ne sono sbattuti della zona rossa. Benissimo SEGNALI DI VITA - hoIyperfume : E invece ora non riesci andare in Germania? Anche se siamo zona rossa puoi partire per turismo.. — Non ci sono voli… -