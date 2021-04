Zona rossa o arancione, le regioni cambiano di nuovo colore? La situazione (Di venerdì 2 aprile 2021) Oggi, 2 Aprile 2021, si riunisce al cabina di regìa per valutare il monitoraggio settimanale dell’epidemia da Covid. Poi il Ministro della Salute, Roberto Speranza, deciderà con un’ordinanza i nuovi colori delle regioni. Quali territori finiranno in Zona arancione o rossa dopo Pasqua? Naturalmente, stando al Decreto legge formato da Mario Draghi, sono escluse per tutto il mese di Aprile le zone gialle e per questo la scelta può ricadere solamente su due colori. Non resta che attendere i risultati delle analisi statistiche su questa settimana per capire come sta andando la curva dei contagi e per poter stabilire con certezza quali misure restrittive si applicheranno nelle diverse regioni. Cambio colore regioni oggi: Zona rossa o ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 2 aprile 2021) Oggi, 2 Aprile 2021, si riunisce al cabina di regìa per valutare il monitoraggio settimanale dell’epidemia da Covid. Poi il Ministro della Salute, Roberto Speranza, deciderà con un’ordinanza i nuovi colori delle. Quali territori finiranno indopo Pasqua? Naturalmente, stando al Decreto legge formato da Mario Draghi, sono escluse per tutto il mese di Aprile le zone gialle e per questo la scelta può ricadere solamente su due colori. Non resta che attendere i risultati delle analisi statistiche su questa settimana per capire come sta andando la curva dei contagi e per poter stabilire con certezza quali misure restrittive si applicheranno nelle diverse. Cambiooggi:o ...

