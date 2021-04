Zona rossa e arancione: ecco la nuova colorazione delle regioni da martedì 6 aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) Come ogni venerdì il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, di concerto al Ministero della Salute, ha decretato quali saranno le regioni in Zona arancione e in Zona rossa, vale a dire nella fascia più alta di rischio. ecco dunque come, in seguito all’ordinanza del ministero della Salute guidato da Roberto Speranza, sono stati smistati i territori italiani da martedì 6 aprile (sino a lunedì 5, giorno di Pasquetta, tutta l’Italia sarà in Zona rossa). Non dovrebbe esserci nessun cambiamento rispetto alla settimana che sta per terminare. Ricordiamo che, sino al 30 di aprile, nessuna regione può andare in fascia gialla. Solo arancione e rossa. LA ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Come ogni venerdì il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, di concerto al Ministero della Salute, ha decretato quali saranno leine in, vale a dire nella fascia più alta di rischio.dunque come, in seguito all’ordinanza del ministero della Salute guidato da Roberto Speranza, sono stati smistati i territori italiani da(sino a lunedì 5, giorno di Pasquetta, tutta l’Italia sarà in). Non dovrebbe esserci nessun cambiamento rispetto alla settimana che sta per terminare. Ricordiamo che, sino al 30 di, nessuna regione può andare in fascia gialla. Solo. LA ...

