Zona rossa anticipata per Savona e Imperia Stretta fino all' 11 aprile

Advertising

Corriere : L’annuncio di Macron: «Tutta la Francia in zona rossa. Scuole chiuse per tre settimane» - petergomezblog : Macron dichiara tutta la Francia ‘zona rossa’ per un mese: coprifuoco dalle 19, scuole chiuse tre settimane. “Serve… - fattoquotidiano : Liguria, le province di Savona e Imperia in zona rossa. Toti chiedeva “un cambio di passo”, ora i contagi lo costri… - MariaKostourou : @Nikkio48 @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @ValeryMell1 @Maurizio101112… - steocossavella : RT @ildeltadivenere: Diciottesimo giorno di zona rossa ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa

Tutta l'Italia dal 3 al 5 aprile è in, a prescindere dalle evidenze del monitoraggio e dalle decisioni della Cabina di regia sui "colori" delle regioni. Le regole sugli spostamenti , ...A giudicare dai numeri dunque le limitazioni disposte con lanon stanno dando l'effetto atteso e sperato. Va un po' meglio la vicina provincia di Como, e ne consegue che l'Ats Insubria ...In questa edizione: Sicilia, dati alterati per evitare zona rossa. Draghi vaccinato stamattina con Astrazeneca. Pasqua, schierati 70mila uomini per controlli. Dl sostegni: al via domande per i contrib ...Tutte le regole per vivere la Tenuta di San Rossore nel rispetto delle norme anti contagio e in zona rossa. Per Pasqua non saranno possibili i consueti ritrovi per i barbecue e le passeggiate in ...