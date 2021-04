Zona arancione Veneto, Marche e Trento. Campania e Liguria rosse. Luca Zaia: «Riapro le scuole» (Di venerdì 2 aprile 2021) Italia tutta in rosso per i giorni di Pasqua e Pasquetta, ma da martedì ogni Regione avrà propri colori anche se nessuna potrà più tornare in giallo almeno... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 2 aprile 2021) Italia tutta in rosso per i giorni di Pasqua e Pasquetta, ma da martedì ogni Regione avrà propri colori anche se nessuna potrà più tornare in giallo almeno...

Ultime Notizie dalla rete : Zona arancione Colori regioni: Veneto, Marche e Trento in arancione da martedì 6 Covid: il bollettino del 2 aprile Riaperture dopo Pasqua: ecco quando e come Veneto, Marche e Trento in zona arancione Passano in arancione il Veneto , le Marche e la Provincia autonoma di Trento . ...

Indice Rt Italia aggiornato, il dato regione per regione Veneto, Marche e Trento in zona arancione. Covid, Andreoni : "Ora chiusura vera e campagna vaccinale come in Israele e Gb" Contagi e ricoveri Ieri i dati della Fondazione Gimbe hanno evidenziato ...

Lombardia in zona arancione? Ecco quando potrebbe cambiare colore IL GIORNO De Luca conferma: 'Campania zona rossa ma dati migliori delle zone arancioni' Ma De Luca precisa: "Il dato delle terapie intensive e dei morti è migliore delle regioni in zone arancioni". Perciò il governatore si appella: "Dobbiamo cominciare a entrare in uno stato d'animo ...

Cambio colori regioni: in zona arancione Veneto, Marche e provincia autonoma di Trento Come detto la Lombardia resterà in zona rossa (almeno) fino al prossimo monitoraggio. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente della regione Attilio Fontana. E' infatti ancora sopra la soglia di cr ...

