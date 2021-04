Zona arancione Veneto, Marche e Trento. Campania e Liguria in rosso con altre sette regioni. Luca Zaia: «Riapro le scuole» (Di venerdì 2 aprile 2021) La mappa di colori e relative misure divide l'Italia quasi perfettamente in due, con Veneto, Marche e la provincia di Trento che si aggiungono alle regioni arancioni, mentre altre nove... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 2 aprile 2021) La mappa di colori e relative misure divide l'Italia quasi perfettamente in due, cone la provincia diche si aggiungono allearancioni, mentrenove...

Advertising

repubblica : Zona arancione ignorata: a Ostia c'è chi si fa il bagno a mare - repubblica : Zona arancione ignorata: a Ostia c'è chi fa il bagno - CaFoscari : #COVID19: misure dal #7aprile in caso di zona rossa o arancione. In attesa delle disposizioni del Governo sulla fas… - emanuelmme1 : RT @MMmarco0: Le zone arancioni con scuole aperte non funzionano. Sardegna, Sicilia, Liguria hanno tutte la curva in risalita. Emblematico… - Clachica2La : RT @Corriere: Covid, Zaia: «Veneto sarà zona arancione» -

Ultime Notizie dalla rete : Zona arancione Covid Italia, regioni: bollettino contagi e tabella 2 aprile I dati regione per regione con i numeri della Protezione Civile: dal Veneto zona arancione al Lazio, dalla Lombardia alla Campania, dal Piemonte alla Sicilia I dati della Protezione Civile sui contagi da coronavirus nelle regioni oggi, venerdì 2 aprile, con la tabella regione ...

Perché il Lazio sarà in zona arancione da martedì e fino a quando ci resterà: i dati dell'Iss Il Lazio tornerà in zona arancione da martedì 6 aprile , cioè dopo i tre giorni di zona rossa imposti dal governo Draghi per le vacanze di Pasqua . Sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile in tutta Italia, infatti, saranno ...

Zona arancione: le nuove regole dal 7 aprile. Cosa si può fare il Resto del Carlino Covid: nuove fasce di colore, da martedì 6 aprile le Marche tornano in zona arancione Un ausilio alle persone in difficoltà per l’adesione alla campagna vaccinale. Da martedì 6 aprile, l'U.P.S. (Ufficio di Promozione Sociale) per l'accesso ai servizi sociali dell'Ambito n.6 di cui il C ...

Campania resta zona rossa, De Luca: Abbiamo ad oggi un numero di terapie intensive occupate di 160, cioè abbiamo la metà di terapie intensive occupate rispetto a regioni che sono magari in zona arancione. Questo a conferma del fatto che ...

I dati regione per regione con i numeri della Protezione Civile: dal Venetoal Lazio, dalla Lombardia alla Campania, dal Piemonte alla Sicilia I dati della Protezione Civile sui contagi da coronavirus nelle regioni oggi, venerdì 2 aprile, con la tabella regione ...Il Lazio tornerà inda martedì 6 aprile , cioè dopo i tre giorni dirossa imposti dal governo Draghi per le vacanze di Pasqua . Sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile in tutta Italia, infatti, saranno ...Un ausilio alle persone in difficoltà per l’adesione alla campagna vaccinale. Da martedì 6 aprile, l'U.P.S. (Ufficio di Promozione Sociale) per l'accesso ai servizi sociali dell'Ambito n.6 di cui il C ...Abbiamo ad oggi un numero di terapie intensive occupate di 160, cioè abbiamo la metà di terapie intensive occupate rispetto a regioni che sono magari in zona arancione. Questo a conferma del fatto che ...