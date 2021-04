Zona arancione per Veneto, Marche e Trento. Campania e Liguria "rosse", Rt nazionale a 0,98 (Di venerdì 2 aprile 2021) Italia tutta in rosso per i giorni di Pasqua e Pasquetta, ma da martedì ogni Regione avrà propri colori anche se nessuna potrà più tornare in giallo almeno... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 2 aprile 2021) Italia tutta in rosso per i giorni di Pasqua e Pasquetta, ma da martedì ogni Regione avrà propri colori anche se nessuna potrà più tornare in giallo almeno...

Advertising

repubblica : Zona arancione ignorata: a Ostia c'è chi si fa il bagno a mare - Agenzia_Ansa : Covid, ok Cdm al nuovo decreto. Niente zone gialle in aprile, possibili deroghe in base a contagi e vaccini Scuole… - CaFoscari : #COVID19: misure dal #7aprile in caso di zona rossa o arancione. In attesa delle disposizioni del Governo sulla fas… - SaxSan2 : Che sia zona gialla, arancione o rossa il rischio contagio è il medesimo. In giro c'è gente in ogni angolo della st… - lennonspoetry : Ma quindi non ho capito la Campania sarà zona rossa o arancione dopo Pasqua??? -