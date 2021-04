Zingaretti inaugura 10 nuovi posti terapia intensiva Covid all’ospedale di Viterbo (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – L’ospedale Belcolle di Viterbo si arricchisce di altri 10 posti letto di terapia intensiva Covid, che si vanno a sommare ai 12 posti non Covid già presenti. A inaugurare il nuovo reparto stamani è stato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, insieme all’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Presenti anche Daniela Donetti, direttrice generale dell’Asl di Viterbo, e il sindaco di Viterbo Giovanni Arena. Leggi su dire (Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – L’ospedale Belcolle di Viterbo si arricchisce di altri 10 posti letto di terapia intensiva Covid, che si vanno a sommare ai 12 posti non Covid già presenti. A inaugurare il nuovo reparto stamani è stato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, insieme all’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. Presenti anche Daniela Donetti, direttrice generale dell’Asl di Viterbo, e il sindaco di Viterbo Giovanni Arena.

