Zielinski, il Napoli: 'Tampone molecolare negativo. Ora nuovo test' (Di venerdì 2 aprile 2021) Napoli - "Il Tampone molecolare, a cui si è sottoposto Piotr Zielinski nella serata di ieri, ha dato esito negativo. Il calciatore ha ripetuto il test in mattinata insieme ai tre nazionali italiani, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 aprile 2021)- "Il, a cui si è sottoposto Piotrnella serata di ieri, ha dato esito. Il calciatore ha ripetuto ilin mattinata insieme ai tre nazionali italiani, ...

