«Zero»: il trailer dell'attesissima serie di Netflix sui ragazzi di seconda generazione (Di venerdì 2 aprile 2021) È da tutta la vita che Omar lotta per non essere invisibile e per far sì che i compagni si accorgano di lui eppure, quando si accorgerà di avere tra le mani il potere di svanire per davvero, capirà che nessuno, né la comunità né gli amici, potranno fare a meno di lui. È questa la premessa dalla quale si sviluppa Zero, la nuova serie originale italiana di Netflix nata da un'idea di Antonio Dikele Distefano e prodotta da Fabula Pictures con la partecipazione di Red Joint Film che arriverà sulla piattaforma a partire dal 21 aprile. Il primo trailer della serie, una delle più attese del 2021, ci porta subito all'interno del Barrio, il quartiere della periferia milanese con un'alta concentrazione di ragazzi di seconda generazione, e a stretto contatto con realtà come l'esclusione e la complicità come arma per combattere il crimine. https://www.youtube.com/watch?v=WsTyt4hb95U

