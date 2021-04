Zangrillo: «Non si muore di solo Covid. Otto pazienti su dieci sono affetti da altre patologie» (Di venerdì 2 aprile 2021) Non si muore di solo Covid. “In ospedale oggi almeno 8 pazienti su 10 sono affetti da gravi patologie. Che nulla c’entrano con il virus“. L’invito a non trascurare le ‘altre’ malattie arriva Alberto Zangrillo. In una lunga intervista al Giornale, fotografa la situazione del pronto soccorso della sua struttura. Zangrillo: non c’è solo il Covid. Pensiamo agli altri malati “Una media di 120 accessi giornalieri. Siamo passati da una media del 50% di pazienti Covid della prima ondata al 13% di febbraio-marzo 2021”. Dati che preoccupano “moltissimo” il primario di rianimazione del San Raffaele di Milano. “Perché la realtà di chi lavora in ospedale è ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021) Non sidi. “In ospedale oggi almeno 8su 10da gravi. Che nulla c’entrano con il virus“. L’invito a non trascurare le ‘’ malattie arriva Alberto. In una lunga intervista al Giornale, fotografa la situazione del pronto soccorso della sua struttura.: non c’èil. Pensiamo agli altri malati “Una media di 120 accessi giornalieri. Siamo passati da una media del 50% didella prima ondata al 13% di febbraio-marzo 2021”. Dati che preoccupano “moltissimo” il primario di rianimazione del San Raffaele di Milano. “Perché la realtà di chi lavora in ospedale è ...

