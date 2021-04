Zaia: “Ho parlato con Speranza, Veneto arancione da martedì o mercoledì” (Di venerdì 2 aprile 2021) VENEZIA -“Saremo zona arancione, ne ho parlato con il ministro Speranza“. Lo annuncia il governatore del Veneto Luca Zaia in conferenze stampa. Ora “si tratterà di capire se potremo partire da martedì o mercoledì“. Leggi su dire (Di venerdì 2 aprile 2021) VENEZIA -“Saremo zona arancione, ne ho parlato con il ministro Speranza“. Lo annuncia il governatore del Veneto Luca Zaia in conferenze stampa. Ora “si tratterà di capire se potremo partire da martedì o mercoledì“.

