Zaia: "Dopo Pasqua il Veneto sarà in zona arancione" (Di venerdì 2 aprile 2021) "Saremo zona arancione". Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia. "Ho parlato con il ministro Speranza - ha aggiunto - e farà una verifica se partiremo da martedì o da mercoledì. Il dettaglio lo definiremo Dopo. Se si anticipa di un giorno, sarà utile anche in prospettiva della riapertura delle scuole".

