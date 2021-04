Zack Snyder’s Justice League: solo il 36% di spettatori ha finito di vedere il film nella prima settimana (Di venerdì 2 aprile 2021) Secondo i dati racconti da Samba Tv, solo il 36% di spettatori ha finito di vedere il film nella prima settimana le quattro ore Zack Snyder's Justice League. solo il 36% di tutti gli utenti statunitensi che si sono sintonizzati su Zack Snyder's Justice League, quindi meno della metà degli utenti complessivi, sono arrivati a completare la visione del film nella prima settimana. Le quattro ore di durata di Zack Snyder's Justice League sembrano aver messo alla prova il pubblico americano, come indicherebbero le statistiche ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 aprile 2021) Secondo i dati racconti da Samba Tv,il 36% dihadiille quattro oreSnyder'sil 36% di tutti gli utenti statunitensi che si sono sintonizzati suSnyder's, quindi meno della metà degli utenti complessivi, sono arrivati a completare la visione del. Le quattro ore di durata diSnyder'ssembrano aver messo alla prova il pubblico americano, come indicherebbero le statistiche ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Zack Snyder’s Justice League: solo il 36% di spettatori ha finito di vedere il film nella prima settimana… - bot_cult : RT @ScifiClipShort: Justice League Poster , Zack Snyder's Justice League, noto anche come Justice League: Director's Cut, o semplicemente c… - ScifiClipShort : Justice League Poster , Zack Snyder's Justice League, noto anche come Justice League: Director's Cut, o semplicemen… - CollezionismoXt : Weta Collectibles statua 1/4 Zack Snyder's Justice League Darkseid. Per info scrivere a collezionismopertutti@gmail… - Nerdmovieprod : Zack Snyder’s Justice League: Ecco le nuove Funko Pop del film #FunkoPop #JusticeLeague #ZackSnyder -

Ultime Notizie dalla rete : Zack Snyder’s Arrowverse: The CW ha in programma lo spinoff sulle Black Canary Cinematographe.it - FilmIsNow