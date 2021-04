World of Demons ricorda Okami in un lungo video gameplay (Di venerdì 2 aprile 2021) Nel 2018, PlatinumGames aveva annunciato l'action RPG World of Demons: sono passati più di due anni ma finalmente il gioco è disponibile sui dispositivi mobile tramite Apple Arcade. World of Demons è dedicato al mondo delle leggende giapponesi su demoni insidiosi, che schiavizzarono altre creature mistiche utilizzandole contro le persone. I giocatori vestiranno i panni di un samurai che guida un esercito di servitori youkai contro le forze del male. Per l'occasione sul canale di IGN è stato pubblicato un video della durata di circa 24 minuti che ci consente di dare un primo sguardo ai combattimenti e alle meccaniche di World of Demons. La grafica ricorda moltissimo Okami, con l'iconico stile ispirato all'antica arte giapponese. I primi ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 aprile 2021) Nel 2018, PlatinumGames aveva annunciato l'action RPGof: sono passati più di due anni ma finalmente il gioco è disponibile sui dispositivi mobile tramite Apple Arcade.ofè dedicato al mondo delle leggende giapponesi su demoni insidiosi, che schiavizzarono altre creature mistiche utilizzandole contro le persone. I giocatori vestiranno i panni di un samurai che guida un esercito di servitori youkai contro le forze del male. Per l'occasione sul canale di IGN è stato pubblicato undella durata di circa 24 minuti che ci consente di dare un primo sguardo ai combattimenti e alle meccaniche diof. La graficamoltissimo, con l'iconico stile ispirato all'antica arte giapponese. I primi ...

