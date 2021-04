WhatsApp, attenzione alla nuova truffa della foto profilo (Di venerdì 2 aprile 2021) nuova truffa ai danni degli utenti WhatsApp. Stavolta, i malintenzionati prendono di mira più account contemporaneamente rubando le foto profilo e creando account fasulli con cui poi chiedono soldi. Rubano l’identità WhatsApp di ignari utenti della app di messaggistica istantanea e poi sfruttano i dati per fingere una necessità e chiedere quindi soldi. Questa l’ultima L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 2 aprile 2021)ai danni degli utenti. Stavolta, i malintenzionati prendono di mira più account contemporaneamente rubando lee creando account fasulli con cui poi chiedono soldi. Rubano l’identitàdi ignari utentiapp di messaggistica istantanea e poi sfruttano i dati per fingere una necessità e chiedere quindi soldi. Questa l’ultima L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

suneaterdeku : mia sorella mi manda queste immagini su WhatsApp per catturare la mia attenzione perché io le risponda, una tattica… - vincef_ : RT @LelaDipi: Mia nipote di anni 10 mi scrive su WhatsApp di mandargli degli stickers. Devo fare molta molta attenzione a non mandargli Ge… - LelaDipi : Mia nipote di anni 10 mi scrive su WhatsApp di mandargli degli stickers. Devo fare molta molta attenzione a non ma… - MazziottaFabio : RT @Fabio_DeBunker: FINTI CALENDARI PER LE VACCINAZIONI ANTICOVID Stanno circolando su Facebook e su Whatsapp. ATTENZIONE! Leggi l'articol… - NeoEnigma : #Whatsapp : attenzione al ban, soprattutto nelle chat di gruppo - -