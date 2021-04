Washington e le contraddizioni nella costituzione americana Stati Uniti | 50 o 51?

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 2 aprile 2021) “D.C. non merita divenire uno Stato perché non possiede una concessionaria di automobili”. Ecco come Jody Hice, parlamentare repubblicano della Georgia (decimo distretto), ha obiettato alla recente proposta della creazione del 51esimo Stato. Una volta informato che si sbagliava, Hice ha chiesto scusa, ma continua a opporsi alla proposta (H.R. 51). Si tratta di una nuova legge approvata dalla Camera con voti di solo democratici (232 sì, 180 no) l'anno scorso ma recentemente discussa dalla Commissione di Supervisione e Riforme. I 705mila abitanti della capitalesono ovviamente cittadini ma non possiedono tutti i diritti poiché non vivono in un luogo con un governo statale, essendoD.C. (District of Columbia) considerato un territorio. Questa problematica situazione è emersa nell'insurrezione del 6 gennaio ...