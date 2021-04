Washington. Capitol Hill in lockdown: due poliziotti sono stati feriti vicino alla sede del Congresso (Di venerdì 2 aprile 2021) Paura Washington dove Capitol Hill è stato posto in lockdown a seguito del ferimento di due agenti di polizia. I due sono stati feriti nei pressi della sede del Congresso USA. Gli agenti sono stati travolti da un’auto su Constitution Avenue. Fermato il conducente. Il sospetto alla guida è stato arrestato e tutti e tre sono stati portati in ospedale. Lo ha riferito la polizia. Il Campidoglio è stato isolato per una “minaccia esterna alla sicurezza”. Ai parlamentari è stato ordinato di non entrare o uscire dal complesso, autorizzati solo i movimenti tra i palazzi, ma stando lontano da finestre e porte. Il presunto assalitore – ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 2 aprile 2021) Pauradoveè stato posto ina seguito del ferimento di due agenti di polizia. I duenei pressi delladelUSA. Gli agentitravolti da un’auto su Constitution Avenue. Fermato il conducente. Il sospettoguida è stato arrestato e tutti e treportati in ospedale. Lo ha riferito la polizia. Il Campidoglio è stato isolato per una “minaccia esternasicurezza”. Ai parlamentari è stato ordinato di non entrare o uscire dal complesso, autorizzati solo i movimenti tra i palazzi, ma stando lontano da finestre e porte. Il presunto assalitore – ...

Radio1Rai : ?? #Washington Capitol Hill in lockdown a causa di una “minaccia esterna”. Due poliziotti sono stati investiti da un… - Agenzia_Ansa : Usa, due agenti travolti da un'auto, Capitol Hill in lockdown. Massima allerta a Washington vicino al Congresso… - FirenzePost : Usa: agenti travolti da un’auto a Capitol Hill. Allarme a Washington - Laprimapagina : #USA #Washington #CapitolHill in lockdown due poliziotti sono stati feriti vicino alla sede del Congresso… - Activnews24 : ?? #BREAKING • È morto l'uomo che a bordo di un auto si è scagliato contro le barriere del #Capitol Usa a Washington… -

Ultime Notizie dalla rete : Washington Capitol Usa:due agenti travolti da auto vicino Congresso, un arresto Massima allerta a Washington, dove Capitol Hill è stata messa in lockdown dopo che due poliziotti sono stati feriti vicino alla sede del Congresso americano, investiti da un'automobile. Il conducente dell'auto che ha ...

Usa, sparatoria fuori da Campidoglio a Washington: agenti travolti da un'auto Sembra farsi più chiara la dinamica dell'incidente che ha spinto le autorità a ordinare il lockdwon per l'area e gli edifici di Capitol Hill, a Washington. Secondo quanto riferito dalla Capitol Police e riportato dalla Cnn, un'auto avrebbe travolto intenzionalmente due agenti in prossimità delle barriere messe a protezione del ...

Allerta a Washington, agenti travolti da un'auto vicino a Capitol Hill Corriere del Ticino Washington, due agenti travolti da un auto vicino al Congresso: arrestato il conducente Massima allerta a Washington, dove Capitol Hill è in lockdown, dopo che due poliziotti sono stati feriti vicino alla sede del Congresso ...

Usa, auto tenta irruzione al Congresso: due agenti feriti, uomo era armato E' allerta massima a Washington dopo che due poliziotti sono stati investiti da un'automobile vicino alla sede del Congresso americano. Gli agenti sono rimasti feriti. La zona di Capitol Hill è stata ...

