Walter Biot chiede di essere ascoltato Mosca preoccupata per i rapporti Italia-Russia

marcotravaglio : DA POMEZIA CON FURORE La spy story all’amatriciana del capitano di fregata Walter Biot da Pomezia, la spia che venn… - fattoquotidiano : Walter Biot, parla la moglie dell’ufficiale che ha venduto segreti a russi: ‘Non è traditore. Un mutuo e 4 figli, 3… - ilriformista : Il militare arrestato per spionaggio resta in carcere a Regina Coeli. Ritrovati nel suo cellulare le foto di 181 do… - Libero_official : Un errore da principianti. Il retroscena su #WalterBiot: così gli agenti russi Aleksej e Dmitrij hanno fatto fallir… - fabioboss_g : RT @O_Strunz: Walter Biot, ufficiale della Marina Militare italiana, è stato arrestato per aver passato alla Russia documenti segreti. Beh,… -

'è un traditore. Un traditore di Serie C'. Guido Crosetto , su Twitter, dice la sua sul caso del militare italiano arrestato per spionaggio a Roma dopo essere stato colto in flagrante nell'...Il capitano di fregata della marina militare italianaarrestato in un parcheggio di Roma insieme ad un ufficiale russo in servizio presso l'ambasciata russa in Italia lo scorso 30 marzo dai carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (...Ultime notizie, ultim’ora oggi: Usa, incidente e sparatoria a Capitol Hill: veicolo contro barriera del Campidoglio, due agenti feriti (2 aprile) Lockdown a Capitol Hill: il Campidoglio negli Stati ...Il caso di Walter Biot non è un fatto isolato. Molte le intelligence impegnate nel nostro paese, tra cui la poco conosciuta intelligence di Erdogan ...