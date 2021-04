Volete invitare Trump e Melania al vostro compleanno? Ecco il sito per farlo, ma… (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr – Volete una special guest per il vostro compleanno? Vi state per sposare e intendete dare un po’ di brio al vostro matrimonio? Da oggi, se vi aggrada, potete invitare nientepopodimeno che l’ex coppia presidenziale degli Stati Uniti. Non è affatto uno scherzo. Donald e Melania Trump si offrono infatti come ospiti per compleanni, matrimoni e feste varie. Come invitare Trump e Melania alla vostra festa Ma come si fa a contattare l’ex inquilino della Casa Bianca? Niente di più facile, basta compilare un apposito modulo su un sito web lanciato da Trump stesso. Si chiama 45office.com e prevede una sezione ad hoc in cui potrete richiedere la sua partecipazione al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr –una special guest per il? Vi state per sposare e intendete dare un po’ di brio almatrimonio? Da oggi, se vi aggrada, potetenientepopodimeno che l’ex coppia presidenziale degli Stati Uniti. Non è affatto uno scherzo. Donald esi offrono infatti come ospiti per compleanni, matrimoni e feste varie. Comealla vostra festa Ma come si fa a contattare l’ex inquilino della Casa Bianca? Niente di più facile, basta compilare un appomodulo su unweb lanciato dastesso. Si chiama 45office.com e prevede una sezione ad hoc in cui potrete richiedere la sua partecipazione al ...

