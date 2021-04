Vodafone “regala” 500 euro | vi spieghiamo chi può ottenerli e come

(Di venerdì 2 aprile 2021) Pronto il bonus di 500per i nuovi clienti. Sarà possibile anche ricevere un tablet gratis o comunque ad un prezzo vantaggioso.(Getty Images)Il 2020 e anche questo 2021 sono stati anni bui per tutti gli italiani. Va da sé quindi che qualunque modalità per risparmiare qualcheva accolto con grande giubilo. In particolaremette a disposizione dei propri utenti il vantaggioso bonus internet. Il voucher può essere sfruttato per la sottoscrizione di un nuovo contratto con Fibra ottica o per l’acquisto di un tablet. Stiamo parlando naturalmente di una cifra molto importate. Il provvedimento preso dal Governo, infatti, prevede una decurtazione di ben 500per tutti coloro che hanno un ISEE inferiore a 20mila. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vodafone regala

CheNews.it

Mobilefino al 1 maggio 2021 giga illimitati per i propri clienti: i dettagli Infatti da ... Inoltre l'operatore virtuale dinon specifica quale sia la velocità massima di download e ...ho.mobileGiga illimitati a tutti i clienti ho.mobile non specifica il motivo per cui ha ... Peculiarità dell'operatore virtuale su reteè la funzione Riparti, che consente di ...Pronto il bonus di 500 euro per i nuovi clienti Vodafone. Sarà possibile anche ricevere un tablet gratis o comunque ad un prezzo vantaggioso. Il 2020 e anche questo 2021 sono stati anni bui per tutti ...Come di consueto ogni venerdì Vodafone coccola i suoi clienti con sconti di ogni tipo ( shopping online, sconti sui trasporti e quant’altro ). Nella giornata di oggi 2 Aprile, con Happy Friday l’ ...