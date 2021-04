Advertising

TuttoAndroid : Vodafone annuncia una novità sensazionale per l’offerta Casa Wireless+ -

Ultime Notizie dalla rete : Vodafone annuncia

Tom's Hardware Italia

Il nuovo posizionamento del brand diè ispirato da un'indagine condotta sui consumatori che ha rimarcato quanto la tecnologia stia profondamente trasformando la vita delle persone: non ha ...... il nuovo claim "Together we can" sarà presentato questo fine settimana con un piano di comunicazione che si svilupperà lungo tutto l'anno, a testimonianza della profonda convinzione diche ...Alcune offerte Vodafone stanno per subire una sontuosa rimodulazione dopo l'annuncio diretto dell'operatore telefonico rosso.Vodafone rinnova il suo posizionamento con la campagna "Together We Can", al via il 4 aprile con lo spot La ragazza inarrestabile.