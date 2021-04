Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown per PS4 classificato in Corea, uscita in arrivo? – Notizia – Xbox 360Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 2 aprile 2021) Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown potrebbe arrivare sul mercato a breve, considerando che il titolo per PS4 è stato classificato in Corea.. Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown per PS4 è comparso sui listini della rating board Coreana, facendo pensare a una prossima uscita del gioco in questione, nonostante da Sega non ci siano state informazioni al riguardo. Non è facile capire di cosa si tratti, ma nella sezione “titolo originale” del listino Coreano è riportato il nome “Virtua Fighter eSports”, cosa che fa pensare a una rielaborazione del celebre Virtua Fighter 5 appositamente per il ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 aprile 2021)potrebbe arrivare sul mercato a breve, considerando che il titolo per PS4 è statoin..per PS4 è comparso sui listini della rating boardna, facendo pensare a una prossimadel gioco in questione, nonostante da Sega non ci siano state informazioni al riguardo. Non è facile capire di cosa si tratti, ma nella sezione “titolo originale” del listinono è riportato il nome “eSports”, cosa che fa pensare a una rielaborazione del celebre5 appositamente per il ...

