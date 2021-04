Virginio: «La musica mi ha salvato (dal bullismo)» (Di venerdì 2 aprile 2021) L’inflessione di Virginio, l’italiano pulito venato di allegria, non si piega. Non vacilla. Non si spezza nemmeno quando prestato ad un racconto difficile. «In questo periodo, non voglio usare la parola “positivo”. Mi pare abbia assunto una sfumatura negativa. Però,», dichiara, «Ci tengo molto a questa mia visione ottimistica»: all’idea che l’unione possa fare la forza, che l’umanità, se consapevole, possa essere capace di vincere i suoi aspetti più deteriori. Virginio, Virginio Simonelli all’anagrafe, lo dice senza retorica, senza pretese intellettuali o politiche. Lo dice come avrebbe voluto dirlo a tredici anni, quando la cattiveria dei propri compagni di scuola ne ha minato la sicurezza. «Mi schernivano. Ero gracile, piccolo. Non avevo il fisico aitante che, forse, avrei dovuto avere», racconta, con la stessa voce calda e felice con la quale parla di musica, la sua. «Venerdì 2 aprile, esce Rimani, una canzone per me catartica. È un brano che amo definire cinematografico: ha un suo inizio e un suo finale, lo spannung in gergo», spiega l’ex vincitore di Amici, l’esordiente del 2006, in piedi sul palco dell’Ariston, tra le Nuove Proposte di Sanremo. Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 aprile 2021) L’inflessione di Virginio, l’italiano pulito venato di allegria, non si piega. Non vacilla. Non si spezza nemmeno quando prestato ad un racconto difficile. «In questo periodo, non voglio usare la parola “positivo”. Mi pare abbia assunto una sfumatura negativa. Però,», dichiara, «Ci tengo molto a questa mia visione ottimistica»: all’idea che l’unione possa fare la forza, che l’umanità, se consapevole, possa essere capace di vincere i suoi aspetti più deteriori. Virginio, Virginio Simonelli all’anagrafe, lo dice senza retorica, senza pretese intellettuali o politiche. Lo dice come avrebbe voluto dirlo a tredici anni, quando la cattiveria dei propri compagni di scuola ne ha minato la sicurezza. «Mi schernivano. Ero gracile, piccolo. Non avevo il fisico aitante che, forse, avrei dovuto avere», racconta, con la stessa voce calda e felice con la quale parla di musica, la sua. «Venerdì 2 aprile, esce Rimani, una canzone per me catartica. È un brano che amo definire cinematografico: ha un suo inizio e un suo finale, lo spannung in gergo», spiega l’ex vincitore di Amici, l’esordiente del 2006, in piedi sul palco dell’Ariston, tra le Nuove Proposte di Sanremo.

Virginio: «La musica mi ha salvato (dal bullismo)»

Virginio, Virginio Simonelli all'anagrafe ... con la stessa voce calda e felice con la quale parla di musica, la sua. «Venerdì 2 aprile, esce Rimani, una canzone per me catartica. È un brano che amo ...

