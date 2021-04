VIDEO MotoGP, Marc Marquez, il 12 aprile visita medica a Madrid (Di venerdì 2 aprile 2021) La grande domanda di questo primo scorcio di stagione in MotoGP è solo una: “Quando tornerà Marc Marquez?” Lo spagnolo, sei volte campione del mondo della classe regina, ha dovuto saltare, suo malgrado, la doppietta iniziale di Losail, nonostante le prove private tra Barcellona e Portimao avessero fatto pensare addirittura che il Cabroncito potesse essere già della partita per l’esordio. Non è stato così, per cui si attende con ansia il percorso delle prossime ore dello spagnolo. Dopo il suo secondo viaggio in Qatar per sottoporsi alla seconda fase del vaccino, infatti, il portacolori della Honda sarà di nuovo in direzione di casa, per sottoporsi alla visita medica decisiva nella giornata di martedì 12 aprile a Madrid, che gli potrebbe far accendere l’ultimo semaforo ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) La grande domanda di questo primo scorcio di stagione inè solo una: “Quando tornerà?” Lo spagnolo, sei volte campione del mondo della classe regina, ha dovuto saltare, suo malgrado, la doppietta iniziale di Losail, nonostante le prove private tra Barcellona e Portimao avessero fatto pensare addirittura che il Cabroncito potesse essere già della partita per l’esordio. Non è stato così, per cui si attende con ansia il percorso delle prossime ore dello spagnolo. Dopo il suo secondo viaggio in Qatar per sottoporsi alla seconda fase del vaccino, infatti, il portacolori della Honda sarà di nuovo in direzione di casa, per sottoporsi alladecisiva nella giornata di martedì 12, che gli potrebbe far accendere l’ultimo semaforo ...

