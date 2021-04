'Via da qui, porti malattie' e le spruzza disinfettante negli occhi: commessa scaccia una ragazza colombiana (Di venerdì 2 aprile 2021) 'Alle prostitute questi servizi non li faccio': con queste parole una commessa di una cartoleria del centro di avrebbe voluto mettere alla porta una ragazza colombiana che chiedeva di inviare denaro a ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 aprile 2021) 'Alle prostitute questi servizi non li faccio': con queste parole unadi una cartoleria del centro di avrebbe voluto mettere alla porta unache chiedeva di inviare denaro a ...

Advertising

Agenzia_Entrate : #Contributi a #fondoperduto #DlSostegni Via alle domande web all'Agenzia. E' #aperto il canale per l'invio delle ri… - Giacometta3 : RT @CasatiSilvano: La Via Crucis di Francesco è dedicata a tutti i bambini e alle croci che portano, nell'indifferenza del mondo. Una poli… - errante_l : RT @89charl9: È il momento più bello della giornata perchè da qui davanti al nostro mare, vanno via tutti i pensieri negativi, ci si lasc… - fabiobellentani : 'Qui porti malattie': insulti razzisti e detergente addosso a 26enne colombiana in un negozio a Lec… - 89charl9 : È il momento più bello della giornata perchè da qui davanti al nostro mare, vanno via tutti i pensieri negativi,… -