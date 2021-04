Via Crucis 2021, il Papa accompagnato dai bambini. La diretta (Di venerdì 2 aprile 2021) Città del Vaticano, 2 aprile 2021 - Papa Francesco alle 21 ha iniziato la Via Crucis , che per il secondo anno è sotto l'ombra del Covid: si svolgerà sul sagrato della Basilica di San Pietro e non al ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Città del Vaticano, 2 aprileFrancesco alle 21 ha iniziato la Via, che per il secondo anno è sotto l'ombra del Covid: si svolgerà sul sagrato della Basilica di San Pietro e non al ...

Advertising

repubblica : La Via Crucis del Papa scritta dai bambini: “Dall’ambulanza sono scesi uomini che somigliavano ad astronauti' - vaticannews_it : #2aprile Stasera nella #viacrucis a San Pietro i bambini che vivono nella casa-famiglia Mater Divini Amoris con le… - vaticannews_it : #2aprile Ore 21:00 - diretta da Piazza San Pietro della Via Crucis presieduta da #PapaFrancesco. ???? Segui su… - Uni_Salesiana : RT @agensir: San Pietro: iniziata la Via Crucis presieduta da #PapaFrancesco - laMasthra : Papa Francè, i bimbi alla via Crucis e i loro disegni... Oggi me la piango forte. #ViaCrucis -