Via alle prenotazioni per lombardi tra i 75 e 79 anni: come fare, guarda il video tutorial (Di venerdì 2 aprile 2021) Da venerdì 2 aprile 2021 sarà attivo il portale lombardo dedicato alla procedura di vaccinazione della fascia 75-79 anni. Dal 15 aprile, invece si attiverà anche per l’età compresa tra i 70 e i 74. COSA fare PER PRENOTARSI: Entrare sul sito: https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it Riempire i campi richiesti e avere a disposizione: – TESSERA SANITARIA – CODICE FISCALE – NUMERO DI TELEFONO MOBILE Il consiglio è: effettuare la procedura da computer e di conservare la ricevuta. ALTRE INFO: I cittadini estremamente fragili, disabili, over 80 senza notizie possono da venerdì prenotarsi o (ri)prenotarsi chiamando il call center dedicato 800894545 o entrando sulla piattaforma dedicata (https://vaccinazionicovid.servizirl.it/). Ci si potrà prenotare anche nei Postamat degli uffici postali. L’iniziativa è stata presentata oggi dal ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 2 aprile 2021) Da venerdì 2 aprile 2021 sarà attivo il portale lombardo dedicato alla procedura di vaccinazione della fascia 75-79. Dal 15 aprile, invece si attiverà anche per l’età compresa tra i 70 e i 74. COSAPER PRENOTARSI: Entrare sul sito: https://prenotazionevaccinicovid.regione.a.it Riempire i campi richiesti e avere a disposizione: – TESSERA SANITARIA – CODICE FISCALE – NUMERO DI TELEFONO MOBILE Il consiglio è: effettuare la procedura da computer e di conservare la ricevuta. ALTRE INFO: I cittadini estremamente fragili, disabili, over 80 senza notizie possono da venerdì prenotarsi o (ri)prenotarsi chiamando il call center dedicato 800894545 o entrando sulla piattaforma dedicata (https://vaccinazionicovid.servizirl.it/). Ci si potrà prenotare anche nei Postamat degli uffici postali. L’iniziativa è stata presentata oggi dal ...

