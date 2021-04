Verissimo | anticipazioni | ospiti della puntata del 3 aprile

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 2 aprile 2021) La prossimadiandrà in onda domani, sabato 32021. Anche questa settimana saranno davvero molti i volti noti che si susseguiranno nello studio di Silvia Toffanin. Se volete scoprire qualcosa di più sui personaggi dello spettacolo, del cinema emusica, vi suggeriamo di non perdere l'appuntamento con. Sintonizzatevi quindi su Canale 5 a partire dalle ore 15.30 oppure seguite la diretta in contemporanea in streaming sul portale Mediaset Play. Francesca Michelin ospite aLedipreannunciano unadavvero ricca di grandi. Tra i molti nomi conosciuti che arriveranno in studio. Silvia Toffaninavrà modo anche di intervistare la bravissima ...