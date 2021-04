Veramente per alcuni «il cat calling te lo devi meritare»? (Di venerdì 2 aprile 2021) Tutto sbagliato. Ma partiamo dal principio: Aurora Ramazzotti ha iniziato a parlare di cat calling e in questi giorni il dibattito si è acceso sui social tra utenti e influencer italiani. Quello che emerge, in generale, è che molte persone non siano pienamente consapevoli nemmeno di che cosa sia il cat calling, Men che meno, ovviamente, di quello che comporti per una donna. In molti, tra l’altro, sono ancora convinti che fischi e molestia per strada possa essere considerati complimenti fino a dire addirittura – come ha fatto presente la Ramazzotti – che «il cat calling te lo devi meritare». LEGGI ANCHE >>> Cos’è il Cat calling di cui si parla dopo lo sfogo di Aurora Ramazzotti «Non mi aspettavo commenti così offensivi, specie da parte di donne» Questo il bilancio ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 2 aprile 2021) Tutto sbagliato. Ma partiamo dal principio: Aurora Ramazzotti ha iniziato a parlare di cate in questi giorni il dibattito si è acceso sui social tra utenti e influencer italiani. Quello che emerge, in generale, è che molte persone non siano pienamente consapevoli nemmeno di che cosa sia il cat, Men che meno, ovviamente, di quello che comporti per una donna. In molti, tra l’altro, sono ancora convinti che fischi e molestia per strada possa essere considerati complimenti fino a dire addirittura – come ha fatto presente la Ramazzotti – che «il catte lo». LEGGI ANCHE >>> Cos’è il Catdi cui si parla dopo lo sfogo di Aurora Ramazzotti «Non mi aspettavo commenti così offensivi, specie da parte di donne» Questo il bilancio ...

stebellentani : Qui c’é veramente gente che pensa di tornare a un anno fa, ed ai “oddio, quanta gente fuori, chiamo la Polizia”. Ca… - sandrogozi : Ma quale Rinascimento? L’alleanza dei sovranisti di #Budapest con #Salvini #Orban e polacchi è il ritorno al Medioe… - ilfoglio_it : Il criterio per le vaccinazioni non deve essere basato sul rischio d’infezione, ma sulle sue conseguenze cliniche.… - fenolftaleinaa : RT @amb1gua: partiamo dal presupposto che un “complimento” è veramente fine a se stesso se fatto da qualcuno che te lo deve urlare per stra… - bastaunminuto : @Ms_MartyReid Credo che Maria lo abbia chiamato per avvalorare la sua tesi e perché era a conoscenza del rapporto t… -