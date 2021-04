Venezia e grandi navi, il nuovo decreto non soddisfa le associazioni: “Le imbarcazioni escono dal bacino di San Marco ma restano in laguna” (Di venerdì 2 aprile 2021) I No grandi navi restano critici rispetto al concorso di idee varato dal governo per portare il traffico passeggeri fuori dalla laguna di Venezia. Gli ambientalisti temono che nel medio periodo si coltivi il progetto di un terminal a Porto Marghera, perpetuando i danni. L’Autorità Portuale si dice pronta a dar corso alla gara, ma non nasconde la preoccupazione per la tenuta economica e occupazionale dello scalo. Il Comune di Venezia, infine, favorevole all’attracco nella zona industriale, intravvede il rischio di ritardare la soluzione definitiva. Il giorno dopo l’approvazione del decreto legge, a Venezia le prese di posizione non si sono fatte attendere. “Si ritorna a 10 anni fa, prima del decreto Clini – Passera che vietava il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) I Nocritici rispetto al concorso di idee varato dal governo per portare il traffico passeggeri fuori dalladi. Gli ambientalisti temono che nel medio periodo si coltivi il progetto di un terminal a Porto Marghera, perpetuando i danni. L’Autorità Portuale si dice pronta a dar corso alla gara, ma non nasconde la preoccupazione per la tenuta economica e occupazionale dello scalo. Il Comune di, infine, favorevole all’attracco nella zona industriale, intravvede il rischio di ritardare la soluzione definitiva. Il giorno dopo l’approvazione dellegge, ale prese di posizione non si sono fatte attendere. “Si ritorna a 10 anni fa, prima delClini – Passera che vietava il ...

