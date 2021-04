Veneto zona arancione, scuole riaperte. Campania e Liguria restano rosse. Nuovi colori da martedì, Rt in calo (Di venerdì 2 aprile 2021) Italia tutta in rosso per i giorni di Pasqua e Pasquetta, ma da martedì ogni Regione avrà propri colori anche se nessuna potrà più tornare in giallo almeno... Leggi su ilmattino (Di venerdì 2 aprile 2021) Italia tutta in rosso per i giorni di Pasqua e Pasquetta, ma daogni Regione avrà proprianche se nessuna potrà più tornare in giallo almeno...

