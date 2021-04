Veneto zona arancione, Campania e Liguria restano in rosso. Nuovi colori da martedì, Rt in calo (Di venerdì 2 aprile 2021) Italia tutta in rosso per i giorni di Pasqua e Pasquetta, ma da martedì ogni Regione avrà propri colori anche se nessuna potrà più tornare in giallo almeno... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 2 aprile 2021) Italia tutta inper i giorni di Pasqua e Pasquetta, ma daogni Regione avrà proprianche se nessuna potrà più tornare in giallo almeno...

Advertising

CaFoscari : #COVID19: misure dal #7aprile in caso di zona rossa o arancione. In attesa delle disposizioni del Governo sulla fas… - tgvenetonews : #Covid_19 #Zaia :'è ufficiale dalla prossima settimana saremo in zona arancione. Oggi 1.567 positivi e 29 decessi… - veneziatoday : È ufficiale, il Veneto torna in zona arancione: la conferma di Zaia - lucarango88 : Al netto di sorprese dal 13 o 14 zona arancione. ??#Veneto #Covid_19 #2aprile Casi +1.567 (-66) Tot. 386.038 (+0,4… - zazoomblog : Zona rossa Campania e Liguria Veneto spera nellarancione. Nuovi colori da martedì Rt in calo - #rossa #Campania… -