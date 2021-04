Venerdì Santo | la preghiera per liberare 33 anime del Purgatorio

Advertising

RaiUno : Gli appuntamenti di questa sera su #Rai1: - 20.30: “Il dolore e la speranza . @RaiPortaaPorta Speciale Venerdì Sant… - Rvaticanaitalia : Origini e tradizioni della Via Crucis, dalla Terra Santa al Colosseo. Nel giorno del Venerdì Santo puntata di 'Dopp… - GDF : Buongiorno e buon Venerdì Santo dalla #GuardiadiFinanza #NoiconVoi #ReggioCalabria - lazzarolupo : il venerdi santo della passione di Cristo + abbi pieta´ Signore Dio - Vale22046 : @donatoelisa1 Grazie Luigi ?????? Buon venerdi Santo ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Venerdì Santo

ilmattino.it

ACQUAPENDETE - Buone notizie sul tema virus Covid 19 da Acquapendente nella mattinata di. 'Oggi ci è giunta dalla ASL - dichiara il Comune - la bella notizia della negativizzazione di un nostro concittadino, a lui vanno i nostri migliori auguri per un sereno ritorno alla ...... questa sera, per il secondo anno consecutivo presiederà la Via Crucis delsul sagrato di una piazza San Pietro ancora deserta, e non al Colosseo, a causa dell'emergenza pandemica. Con ...